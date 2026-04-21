Fermato durante un controllo | 37enne denunciato per droga e contanti sospetti

Durante un controllo di routine a Como, la Polizia di Stato ha fermato un uomo di 37 anni, di origine africana e senza fissa dimora. Nel corso delle verifiche, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di una somma di denaro ritenuta sospetta. Il 37enne è stato denunciato per detenzione di droga e possesso di contanti senza giustificato motivo.

Controlli della Polizia di Stato a Como hanno portato alla denuncia di un 37enne di origine africana, senza fissa dimora, trovato in possesso di stupefacenti e contanti sospetti durante un intervento in via Anzani.Il dettaglio che emerge dalle verifiche investigative riguarda però i suoi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Catania, droga e contanti durante un controllo notturno: denunciato un 23enneQuesto comportamento ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito. Tenta di evitare il controllo in via Anzani: trovato con droga e contanti, denunciatoControlli sul territorio nel pomeriggio di ieri a Como, dove la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano di 37 anni,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fermati per un controllo in centro: in auto avevano quasi 3.000 euro di spesa rubata al Galassia; Deve scontare 7 anni di carcere, arrestato dai Carabinieri durante un controllo; Aggredisce gli agenti con pugni e schiaffi durante un controllo antidroga a Ravenna, arrestato 23enne; Fermato nel canton Sciaffusa un camionista che ha guidato per 27 ore di fila. CONTROLLI A CALVI RISORTA - Fermato in sella a una Vespa senza targa, nei guai il conducente23:07:23 Nel tardo pomeriggio di oggi, a Calvi Risorta, i militari della locale stazione dei Carabinieri, guidati dal luogotenente Rosario Monaco, hanno fermato un uomo durante un posto di controllo s ... casertafocus.net Benevento, 100 grammi di cocaina nascosti negli indumenti intimi: fermato e arrestato durante un controllo stradaleNell’ambito del rafforzamento delle attività di controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno arrestato ... ntr24.tv Sul posto la polizia stradale, il conducente si è fermato ed è stato denunciato. Tutto è successo nel Casertano durante lo sciopero degli autotrasportatori facebook