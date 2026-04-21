Un inseguimento spettacolare si è svolto nelle campagne, con i sospetti che hanno abbandonato l’auto e sono scomparsi tra gli alberi. Testimoni riferiscono che l’evento ha ricordato scene di film d’azione, con la rapidità e l’intensità tipiche di una corsa contro il tempo. Nessuno dei fermati è stato ancora rintracciato, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini sul luogo.

di Giuseppe Serafini Scene che, dice la gente del paese, ricordano i celebri inseguimenti dei film d’azione che si vedevano un tempo soltanto al cinema. Rocambolesco e avvincente, questa volta. Soprattutto vero, l’inseguimento. Attraverso i folti castagneti che conducono verso l’Amiata. Gli abitanti non parlano d’altro dal primo mattino di sabato scorso quando si è verificato. Lo scenario è quello di Saragiolo dove l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine, sempre presenti sul territorio per garantire la sicurezza, si è concluso però con la fuga di due malviventi. Secondo il tam tam in paese – Saragiolo è una minuscola frazione, una comunità unita – i presunti malviventi sarebbero riusciti a dileguarsi dopo aver abbandonato la propria auto allo stop del bivio che porta a Piancastagnaio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inseguimento rocambolesco. Abbandonano l’auto e svaniscono nei boschi

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