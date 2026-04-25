Roberto Fiore | la video intervista a Predappio

Da ilrestodelcarlino.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente intervista video, il leader di un movimento politico ha commentato la sua visita a Predappio, città natale di Benito Mussolini. Durante l'incontro, ha spiegato le motivazioni della sua presenza in quella località, che si trova a breve distanza dal centro storico. La sua visita ha attirato l'attenzione dei media, suscitando diverse reazioni tra gli osservatori pubblici.

Il segretario di Forza Nuova spiega la sua presenza a poca distanza dalla città natale di Mussolini e dal posto dove è sepolto  .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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