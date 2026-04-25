Roberto Fiore | la video intervista a Predappio

In una recente intervista video, il leader di un movimento politico ha commentato la sua visita a Predappio, città natale di Benito Mussolini. Durante l'incontro, ha spiegato le motivazioni della sua presenza in quella località, che si trova a breve distanza dal centro storico. La sua visita ha attirato l'attenzione dei media, suscitando diverse reazioni tra gli osservatori pubblici.

Il segretario di Forza Nuova spiega la sua presenza a poca distanza dalla città natale di Mussolini e dal posto dove è sepolto .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roberto Fiore: la video intervista a Predappio Notizie correlate 25 aprile, convegno con Roberto Fiore a Predappio: “La fine dell’antifascismo”Nel paese natale di Benito Mussolini un incontro organizzato da Fahrenheit 2022 con Forza Nuova. "La torcia rappresenta i valori". Roberto Bolle tedoforo alle Olimpiadi: la video-intervistaVenerdì 6 febbraio segna l'atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d'apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Predappio, il 25 aprile con Roberto Fiore e Forza Nuova nel convegno dal titolo La fine dell'antifascismo. Insorge l'Anpi: Inquietante; Il 25 aprile e l’ignobile convegno di Forza Nuova a Predappio; PREDAPPIO: Manifestazione Forza Nuova, de Pascale, Qui non è ben accetta | VIDEO; Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismo. Roberto Fiore a Predappio per La fine dell'antifascismo nel giorno della LiberazioneAlla fine il convegno c’è stato (circa un'ora dopo le previsioni) anche se non proprio a Predappio, ma a Rocca delle Caminate. Era stata negata la sede richiesta delle gallerie Caproni ... rainews.it Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate - facebook.com facebook Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate x.com