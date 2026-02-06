Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere il grande momento. La Fiamma Olimpica arriverà allo stadio San Siro per la cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali. Roberto Bolle, scelto come tedoforo, porterà la torcia tra le mani, simbolo di valori che vanno oltre lo sport. La città si riempie di attesa mentre gli atleti e il pubblico si preparano a vivere una giornata che resterà nella storia.

Venerdì 6 febbraio segna l'atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d'apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i tedofori d'eccezione nel capoluogo lombardo spicca Roberto Bolle che, proprio davanti alla sua "casa", il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta. Al termine della staffetta, Roberto Bolle ha visitato, presso le Gallerie d'Italia, Casa Intesa Sanpaolo e la mostra “La strada per Cortina”. L'esposizione valorizza gli scatti dell'Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina 1956) e fa parte del programma "Olimpiade Culturale" di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La torcia rappresenta i valori". Roberto Bolle tedoforo alle Olimpiadi: la video-intervista

Massimo Boldi parteciperà come tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina, contribuendo alla tradizione simbolica dell'evento.

Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese e ufficiale del team Mercedes in Formula 1, ha partecipato come tedoforo alla staffetta della torcia olimpica.

