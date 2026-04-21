25 aprile convegno con Roberto Fiore a Predappio | La fine dell’antifascismo

A Predappio, paese natale di Benito Mussolini, si è svolto un convegno il 25 aprile organizzato da Fahrenheit 2022 in collaborazione con Forza Nuova. Durante l'evento, è stato affrontato il tema della fine dell’antifascismo, attirando un pubblico presente nel centro storico del comune. L'incontro ha visto la partecipazione di Roberto Fiore, che ha preso la parola sui temi legati alla storia e alle posizioni politiche attuali.

Nel paese natale di Benito Mussolini un incontro organizzato da Fahrenheit 2022 con Forza Nuova. Attese circa 150 persone, annunciata anche la presenza di esponenti dell’estrema destra europea Si intitola “La fine dell’antifascismo” il convegno in programma il prossimo 25 aprile a Predappio, cittadina del Forlivese nota per aver dato i natali a Benito Mussolini. L’iniziativa, organizzata dal quotidiano online Fahrenheit 2022 in collaborazione con Forza Nuova, vedrà la partecipazione del leader del movimento Roberto Fiore. A darne notizia è stato il quotidiano Il Resto del Carlino, gli organizzatori hanno definito l’evento come una “giornata comunitaria”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - 25 aprile, convegno con Roberto Fiore a Predappio: “La fine dell’antifascismo” Notizie correlate Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: “È finito l’antifascismo”Predappio (Forlì-Cesena), 21 aprile 2026 – Il 25 aprile, Festa della Liberazione, il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza... Leggi anche: "La fine dell'antifascismo": il raduno nero che sfida l'81esimo anniversario della Liberazione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; Cetona in fiore. La grande piazza diventa giardino; Lo sfregio al 25 aprile l’onda nera a Predappio | È finito l’antifascismo. Il 25 aprile il convegno con Fiore a Predappio, 'la fine dell'antifascismo'Si intitola La fine dell'antifascismo e sarà a Predappio, dove è nato Benito Mussolini, il 25 aprile, organizzato dal quotidiano online Fahrenheit 2022, in collaborazione con Forza Nuova e con la pr ... ansa.it Il 25 aprile a Predappio il convegno con Roberto Fiore e Forza Nuova dal titolo «La fine dell’antifascismo». Insorge l'Anpi: «Inquietante»Succede nella città natale di Mussolini mentre in tutta Italia le piazze festeggeranno la fine del fascismo dopo la Liberazione ... corrieredibologna.corriere.it L'inno dei partigiani fu intonato per festeggiare la vittoria del "no" al Referendum sulla giustizia. Fiore è imputato nel processo sulle devastazioni anti lock-down avvenute nell'ottobre del 2020 a Santa Lucia, Napoli facebook