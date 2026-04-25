RIVOLUZIONE RAI1 | NUOVI ORARI TRA AFFARI TUOI E PRIMA SERATA COME TEST

La Rai ha annunciato un cambiamento negli orari di programmazione di Rai1, con la collocazione di Affari Tuoi in prima serata e l’introduzione di una prova di nuove fasce orarie. La decisione è stata comunicata dopo mesi di discussioni, anche a seguito delle dichiarazioni di alcuni dirigenti sulla possibile riorganizzazione delle trasmissioni nel 2025. La novità ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Se ne parla da tempo, a partire dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi del 2025, ma tocca alla Rai passare dalle parole ai fatti, non senza polemiche. Mentre tra web e social, con il supporto di alcune personalità dello spettacolo che si sono fatte portavoce dell’inizio e quindi della fine sempre più tardi di serie e show, Rai e Mediaset fanno il contrario. Nel dettaglio, l’ultima puntata di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” andrà in onda con singoli episodi da 60 minuti circa nelle serate di domenica 3 e domenica 10 maggio a partire dalle ore 22 circa. Affari Tuoi si allunga dunque come La Ruota della Fortuna che termina sempre intorno alle 22, tranne il sabato sera dove Maria De Filippi e Milly Carlucci compiono il miracolo di farli chiudere alle 21.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RIVOLUZIONE RAI1: NUOVI ORARI TRA AFFARI TUOI E PRIMA SERATA COME TEST Notizie correlate Leggi anche: AFFARI TUOI SAN VALENTINO: STEFANO, MARTINA E TANTI VIP IN PRIMA SERATA SU RAI1 ‘Guerrieri’ su Rai1 vince la prima serata tv, La Ruota batte Affari Tuoi(Adnkronos) – 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio' ha vinto la prima serata tv di ieri, 16 marzo, con il 22,4% di share.