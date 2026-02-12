AFFARI TUOI SAN VALENTINO | STEFANO MARTINA E TANTI VIP IN PRIMA SERATA SU RAI1

La puntata di venerdì sera di “Affari Tuoi” si è trasformata in una serata speciale, con tanti vip in studio. Stefano, Martina e altri volti noti hanno partecipato in diretta su Rai1, portando un tocco di festa alla vigilia di San Valentino. La trasmissione ha coinvolto il pubblico con sorprese e momenti divertenti, mentre i concorrenti si sono sfidati tra emozioni e vincite.

Serata speciale per “Affari Tuoi” alla vigilia di San Valentino. Venerdì 13 febbraio, in diretta dalle 20.35 su Rai1, andrà in onda “ Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte ”. Una puntata speciale di prima serata del game show condotto da Stefano De Martino, all’insegna dell’amore, delle emozioni e dello spettacolo, che vedrà il Teatro delle Vittorie, con una scenografia a tema per la festa degli innamorati, accogliere numerosi ospiti: Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Federica Nargi e Alessandro Matri. Massimo Ranieri. Brenda Lodigiani. Francesco Paolantoni. Giovanni Esposito. Peppe Iodice. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AFFARI TUOI SAN VALENTINO: STEFANO, MARTINA E TANTI VIP IN PRIMA SERATA SU RAI1 Approfondimenti su Affari Tuoi San Valentino Affari Tuoi in prima serata a San Valentino, De Martino romantico in sfida aperta con Scotti San Valentino si avvicina e la Rai propone una serata speciale dedicata all’amore, al divertimento e alle emozioni, con la partecipazione di Stefano De Martino. Stefano De Martino gioca la carta della prima serata: le voci su Affari Tuoi Stefano De Martino si prepara a debuttare in prima serata con il game show Affari Tuoi, attirando l’attenzione del pubblico e delle cronache di gossip. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Affari Tuoi San Valentino Argomenti discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia un appello. E la vincita è incredibile; Affari Tuoi Nella Buona E Nella Cattiva Sorte; Affari Tuoi, salta la puntata di questa sera: perché Stefano De Martino non va in onda. Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte: anticipazioni, ospiti e cosa accadrà il 13 febbraioA febbraio 2026 Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte torna in prima serata con una puntata speciale pensata per celebrare l’atmosfera di San ... ilsipontino.net Affari Tuoi vola e Stefano De Martino passa in prima serata, ma scoppia la polemica sulle pacchiste: Non sono un buon esempioSecondo quanto riporta Libero.it, Viale Mazzini anche in virtù di questi risultati avrebbe deciso di premiare De Martino con una puntata speciale in prima serata che andrà in onda venerdì 13 febbraio. affaritaliani.it «Non ho più intenzione di restare secondo dietro a Stefano De Martino e Affari Tuoi», ha detto Gerry Scotti, lasciando intendere quanto tenga alla sua posizione nel preserale di Canale 5. L’11 febbraio è stata una serata movimentata per la TV: Anna Valle è to - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.