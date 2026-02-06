Juventus Under 17 Giaretta firma il suo primo contratto da professionista Prosegue la crescita dell’estremo difensore in bianconero

La Juventus annuncia che Giaretta, il giovane portiere della squadra Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il ragazzo, che ha già vinto il titolo con l’Under 16, continua a migliorare e a mettersi in mostra sotto la guida di Mister Grauso. La società punta molto su di lui per il futuro.

Juventus Under 17: Giaretta firma il primo contratto da professionista dopo il titolo Under 16, prosegue la crescita sotto Mister Grauso. La linea verde della Juventus continua a rafforzarsi, blindando i talenti più promettenti che si stanno mettendo in mostra nel florido vivaio di Vinovo. In una giornata carica di emozioni e significato per il futuro del club, è arrivata l'ufficialità della firma sul primo contratto da professionista per Emanuele Giaretta. Il giovane portiere, nato nel 2009, rappresenta uno dei profili più interessanti nel panorama dei numeri uno a livello nazionale, e la dirigenza bianconera ha voluto premiare la sua crescita costante con un accordo che ne certifica lo status all'interno della società.

