Roma-Juventus Spalletti sfida il suo passato | il tecnico bianconero pronto per il ritorno all’Olimpico

Il tecnico della Roma si prepara a sfidare la Juventus, squadra in cui ha già allenato in passato. La partita tra Roma e Juventus si avvicina e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La sfida si svolgerà all’Olimpico, uno stadio noto per le sue emozioni e per il peso delle partite tra queste due squadre. La partita è in programma nei prossimi giorni.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Una partita dal sapore speciale quella di domani per Luciano Spalletti. Roma-Juventus significa tornare all'Olimpico, in quella che per molti anni è stata casa sua. Scopri nell'articolo gli episodi salienti della sua avventura in giallorosso. Le partite tra Roma e Juventus trascendono da tutto. Sono scontri che vanno al di là del gioco, degli schemi e del risultato. Quest’anno le due compagini si stanno giocando un posto in Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Spalletti Juventus, il doppio dato che dimostra il grande lavoro fatto dal tecnico dal suo arrivo in bianconeroCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Spalletti Juventus, il retroscena dopo il successo interno contro la Roma! Messaggio di Elkann al tecnico bianconero: ecco cosa gli ha dettoCalciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte…Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico...

Juventus - Roma 2-1: SPALLETTI FA FESTA! Il Trionfo dei bianconeri raccontato da Francesco Repice

Una selezione di notizie su Roma Juventus.

Temi più discussi: Roma-Juve, ora Spalletti non può più sbagliare: statistiche e curiosità della sfida Champions; Roma-Juventus: le probabili formazioni; Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisivi; Roma-Juventus, in conferenza parla Kalulu: niente Spalletti alla vigilia.

Roma Juve, si sfidano anche Spalletti e Gasperini. Due filosofie di gioco a confronto e cos’hanno dato al nostro calcio: i dettagliRoma Juve è anche la sfida tra due grandi tecnici come Spalletti e Gasperini. Due filosofie di gioco a confronto e cos’hanno dato al nostro calcio La Juve si gioca una fetta consistente del proprio fu ... juventusnews24.com

Juve, cambia tutto per la sfida con la Roma: clamoroso SpallettiCresce l'attesa in vista della super sfida di domenica sera tra Roma e Juventus: ecco la decisione di Luciano Spalletti ... calciomercato.it

Vigilia di Roma-Juventus: parla Pierre Kalulu. Il difensore bianconero ammette il mix di emozioni dopo l’eliminazione in Champions, tra dispiacere e orgoglio, ma guarda già alla sfida dell’Olimpico: «Siamo consapevoli che è una partita importante, ma ma - facebook.com facebook

Gasperini: "Roma-Juventus Entrambe giocheranno per vincere". VIDEO! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaJuventus x.com