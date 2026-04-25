Dopo sette giorni, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati nel casolare di Palmoli, dove vivono con i loro figli. La coppia ha trascorso questo periodo lontano dalla proprietà, e ora è tornata a occupare l’abitazione. La vicenda riguarda la loro presenza nel casolare e le eventuali implicazioni legali legate a questa riunione. La situazione è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

? Cosa sapere Catherine Birmingham e Nathan Trevallion rientrano nel casolare di Palmoli dopo una settimana.. La ristrutturazione dell'immobile serve a ottenere il rientro dei tre figli in famiglia.. Dopo una settimana trascorsa lontano, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono rientrati nella loro abitazione nel bosco a Palmoli, segnando la fine del rapporto contrattuale con l’imprenditore Carusi presso il suo B&B. La coppia anglo-australiana ha ripreso la gestione del casolare proprio mentre la madre e la sorella di Catherine lasciavano l’Abruzzo per fare ritorno in Australia, interrompendo il periodo di supporto affettivo che avevano garantito alla donna negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno al casolare: la sfida di Nathan e Catherine per i figli

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