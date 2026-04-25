Ritorna la leggenda | partono i preordini per la nuova Neo Geo AES+

Su Amazon sono aperti i preordini per la Neo Geo AES+ con i titoli Magician Lord e Garou. La console sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2026. I clienti possono prenotare i giochi e la nuova console in vista del rilascio ufficiale. La console rappresenta il ritorno di un modello storico nel mondo dei videogiochi di lusso.

?? Cosa sapere Amazon attiva i preordini per Magician Lord e Garou su Amazon per Neo Geo AES+. Il lancio della nuova console è fissato per il 12 novembre 2026. Il 12 novembre 2026 vedrà l'immissione sul mercato della nuova Neo Geo AES+, una console che segna il ritorno ufficiale di un marchio storico degli anni '90 in occasione del suo 35esimo anniversario. L'attesa per i collezionisti si è accorciata nelle ultime ore con l'apparizione di nuovi prodotti su Amazon, dove sono stati attivati i preor .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorna la leggenda: partono i preordini per la nuova Neo Geo AES+ Notizie correlate NEOGEO AES+ torna nel 2026: la leggenda arcade rinasce con hardware reale e zero compromessiDopo 35 anni, NEOGEO AES+ segna il ritorno di uno dei sistemi più iconici della storia dei videogiochi. Ritorna il mito: arriva NeoGeo AES+, l’hardware arcade perfettoSNK e Plaion hanno svelato oggi il NeoGeo AES+, una nuova console progettata per celebrare i trentacinque anni di un’icona del gaming, con un lancio...