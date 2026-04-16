Ritorna il mito | arriva NeoGeo AES+ l’hardware arcade perfetto

SNK e Plaion hanno annunciato oggi il NeoGeo AES+, una nuova console arcade che celebra i trentacinque anni di un dispositivo storico nel settore del gaming. Il lancio ufficiale è previsto per il 12 novembre 2026. La console si propone di riproporre l’esperienza originale, mantenendo le caratteristiche tipiche dell’hardware classico. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui dettagli tecnici o sul prezzo di vendita.

SNK e Plaion hanno svelato oggi il NeoGeo AES+, una nuova console progettata per celebrare i trentacinque anni di un’icona del gaming, con un lancio ufficiale previsto per il 12 novembre 2026. Il dispositivo punta a riportare l’esperienza autentica dei cabinati arcade nelle abitazioni, offrendo ai collezionisti la possibilità di utilizzare le proprie vecchie cartucce originali grazie a un hardware basato su circuiti integrati ASIC. La notizia scuote il settore del collezionismo videoludico proprio mentre si raggiunge il traguardo di tre decenni e mezzo dal debutto del sistema originale. Nel 1990, la quarta generazione di console videoludiche vide l’ingresso sul mercato di un prodotto capace di sfidare i giganti dell’epoca, Sega e Nintendo, portando la potenza dei 16 bit direttamente in salotto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorna il mito: arriva NeoGeo AES+, l’hardware arcade perfetto Notizie correlate Ritorna la Traumfabrik: il mito punk bolognese invade il PignetoLa capitale si prepara a ospitare un recupero storico di quella che è stata definita la più creativa e oscena esperienza del ventesimo secolo. Ritorna il mito Lola T70: solo 16 supercar da 537 CV per la pistaLola Cars riapre i battenti nel settore delle supercar con la produzione limitata di soli 16 esemplari della leggendaria T70. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Godzilla Minus Zero, il brevissimo trailer rivela più di quanto si creda: tutti i dettagli; Ritorna il mito Lola T70 | solo 16 supercar da 537 CV per la pista; Mel Brooks svela il teaser del sorprendente sequel di Balle Spaziali. Ritorna a #Ischia la raccolta sangue: “Donatorinati, un piccolo gesto un grande risultato” Torna a Ischia la giornata dedicata alla donazione del sangue promossa da Donatorinati della Polizia di Stato. Un invito alla solidarietà concreta: donare è un grande atto - facebook.com facebook Ritorna #UnMedicoInFamiglia Verdiana Bixio di Publispei: "Noi siamo pronti, gli attori pure. Speriamo davvero di far tornare anche il Medico". (fonte: Il Messaggero) x.com