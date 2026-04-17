Nel 2026, torna in commercio NEOGEO AES+ dopo 35 anni dalla sua prima uscita. Si tratta di una riproposizione dell’originale sistema arcade, con hardware reale e senza compromessi. La riapparizione di questa console rappresenta un riaccendersi di interesse per gli appassionati di videogiochi storici, che potranno rivivere l’esperienza delle sale giochi con un prodotto fedele all’originale.

Dopo 35 anni, NEOGEO AES+ segna il ritorno di uno dei sistemi più iconici della storia dei videogiochi. Il progetto, nato dalla collaborazione tra PLAION REPLAI e SNK, arriverà il 12 novembre 2026 con un obiettivo chiaro: riportare nelle case l’esperienza arcade autentica, senza adattamenti o compromessi. Non si tratta della classica operazione revival. Qui la filosofia è radicale: replicare fedelmente ciò che ha reso unica la console originale, mantenendo intatta la sua identità. Un approccio che punta direttamente agli appassionati, ma che apre le porte anche a chi vuole scoprire per la prima volta il vero significato di esperienza arcade domestica.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - NEOGEO AES+ torna nel 2026: la leggenda arcade rinasce con hardware reale e zero compromessi

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