Sinatra Ritorna in Calabria | Gianluca Guidi Rivive il Mito con Aneddoti e Omaggio alle Radici Italiane

Gianluca Guidi ha portato il mito di Frank Sinatra in Calabria, dopo aver ricevuto una richiesta dai fan locali che volevano rivedere le sue interpretazioni dal vivo. Il cantante ha scelto di esibirsi in due teatri piccoli, per creare un’atmosfera più intima e coinvolgente. Il primo concerto si è svolto il 14 febbraio 2026 a Lamezia Terme, al Teatro Grandinetti, seguito da un altro a Catanzaro, al Teatro Comunale. Guidi ha raccontato aneddoti sulla vita di Sinatra tra le canzoni, regalando ai presenti un viaggio tra le radici italiane e il successo internazionale dell’artista.

Sinatra Ritorna in Calabria: Gianluca Guidi Rivive il Mito tra Aneddoti e Musica. Gianluca Guidi ha portato il mito di Frank Sinatra in Calabria, con due concerti intimi e appassionati che hanno riempito il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e il Teatro Comunale di Catanzaro il 14 febbraio 2026. L'iniziativa, promossa da AMA Calabria e diretta da Francescantonio Pollice, ha offerto al pubblico un viaggio nel cuore dell'American Songbook, arricchito da racconti personali e un omaggio speciale alle radici italiane del crooner americano. Un Dialogo con la Leggenda: L'Approccio di Guidi. L'obiettivo di Gianluca Guidi non è stato semplicemente riprodurre la musica di Sinatra, ma piuttosto dialogare con essa.