Ritiro a Coccaglio | Di Francesco onora Fiorita prima del Bentegodi

Eusebio Di Francesco sta guidando il ritiro a Coccaglio in vista della partita contro il Verona. Prima dell'incontro, il tecnico ha reso omaggio a Fiorita, uno dei giocatori della squadra. La squadra si sta preparando intensamente per la sfida che si giocherà al Bentegodi. La formazione si sta concentrando sugli allenamenti e sulle strategie da adottare in campo.

? Cosa sapere Eusebio Di Francesco guida il ritiro a Coccaglio prima della sfida decisiva contro il Verona.. Il gruppo onora la memoria di Graziano Fiorita in vista dello scontro al Bentegodi.. A Coccaglio, dove l’aria del ritiro si è fermata un anno fa per la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, il gruppo di Eusebio Di Francesco ha dedicato un momento di silenzio prima dell’allenamento per onorare la memoria del collega scomparso durante la preparazione della sfida con l’Atalanta. Il tecnico dei giallorossi ha voluto dare voce a un sentimento che attraversa il gruppo in questa giornata particolare. Per la squadra, la perdita di Fiorita continua a pesare profondamente, ma l’allenatore ha sottolineato come la sua presenza sia ancora percepibile tra i compagni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritiro a Coccaglio: Di Francesco onora Fiorita prima del Bentegodi Notizie correlate Lecce, Di Francesco alla vigilia del Verona: «Camarda un jolly per il finale di stagione». Poi il commosso ricordo di Graziano FioritaManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Acri onora Papa Francesco: una piazza, 3 regioni unite nel segnoAcri celebra il Ponte tra Continenti: una Piazza a Papa Francesco, Simbolo di Fede e Origini Una cerimonia toccante e ricca di significato si è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Di Francesco ricorda Graziano Fiorita, Sempre con noi. Parla l'allenatore alla vigilia della sfida di Verona; Un anno fa ci lasciava Graziano Fiorita; Coccaglio, pensionato truffato: bloccati bonifici da 98 mila euro; Furto nel parcheggio del supermercato, poi la folle fuga e lo schianto - BresciaToday. Avversarie salvezza Cagliari. Lecce, Di Francesco: In ritiro per prepararci meglioIl tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club dal ritiro di Bussolengo nel giorno della vigilia della partita contro l'Hellas Verona ... calciocasteddu.it Graziano Fiorita, un anno dopo: il cuore trema ancoraDalla tragica mattina di Coccaglio alla maglia bianca di Bergamo, fino all’abbraccio di Botrugno: ricostruiamo passo dopo passo l'eredit&agr ... pianetalecce.it Dal ° sarà effettuato il della raccolta differenziata, secondo il calendario indicato nel post. Il ritiro riguarda facebook Buffon ha raccontato al The Guardian come ci si abitua al ritiro e il declino del calcio italiano x.com