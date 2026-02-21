Acri onora Papa Francesco | una piazza 3 regioni unite nel segno

Acri dedica una piazza a Papa Francesco per celebrare il suo messaggio di unità e speranza. La cerimonia ha coinvolto cittadini provenienti da tre regioni, che si sono radunati per rendere omaggio al pontefice. Durante l’evento, è stata scoperta una targa che ricorda le sue origini e il suo impegno. La piazza diventa così un simbolo di fede condivisa e di radici comuni tra le comunità presenti.

Acri celebra il Ponte tra Continenti: una Piazza a Papa Francesco, Simbolo di Fede e Origini. Una cerimonia toccante e ricca di significato si è svolta oggi ad Acri, in provincia di Cosenza, con l'intitolazione di una piazza a Papa Bergoglio. L'evento, unico nel suo genere in Italia, rappresenta un omaggio al pontefice e un gesto simbolico che celebra il legame tra la Calabria, il Piemonte e l'Argentina, terre intrinsecamente connesse alla sua storia personale e al suo messaggio di unità. La cerimonia, che ha la partecipazione di autorità locali, fedeli e dell'amica di famiglia del Papa, Orsola Appendino, sottolinea come un piccolo centro calabrese possa diventare un punto di riferimento per la celebrazione di valori universali e per la riscoperta di un patrimonio culturale condiviso.