Un avvocato ha chiesto a un’altra persona di ritirare una denuncia o di pagarne le conseguenze, dopo che quest’ultima aveva deciso di continuare con un’azione legale. Invece di scusarsi per quanto accaduto, la persona ha scelto di proseguire nel procedimento giudiziario, portando avanti la propria posizione. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una disputa legale tra le parti coinvolte.

Avrebbe potuto scusarsi per quanto commesso. Invece, di fronte all’intenzione di proseguire con l’azione legale nei suoi confronti, uno studente di origine straniera di 18 anni, abitante a Correggio, ha avvicinato la vittima, suo coetaneo, minacciandolo di ritorsioni se non avesse ritirato la querela. Un atteggiamento tenuto oltretutto davanti a testimoni, cercando di intimorire la controparte mostrando un coltello. E per il diciottenne è scattata l’ulteriore denuncia, con le minacce che si aggiungono all’ipotesi di lesioni personali. Ennesimo caso di violenza tra giovani e giovanissimi. E ancora una volta teatro dei fatti è la zona di Correggio, dove di recente sono stati diversi gli episodi di violenza, bullismo e altro ancora che hanno visto dei ragazzi (pure minorenni) come protagonisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ritira la denuncia o me la paghi"

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