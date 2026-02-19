Tennis denuncia razzismo e ritira | Ambiente tossico insulti e zero passione

Destanee Aiava ha deciso di lasciare il tennis dopo aver subito insulti razzisti e un ambiente tossico. La tennista australiana di 25 anni ha raccontato di essere stata chiamata “scimmia” durante un match, un episodio che l’ha profondamente ferita. La sua scelta nasce dalla frustrazione di affrontare un mondo che spesso mostra poca tolleranza e passione. Aiava ha spiegato di sentirsi isolata e di non voler più continuare in un ambiente che definisce ostile. La sua decisione ha attirato l’attenzione sulla realtà di alcune situazioni nel tennis attuale.

Balotelli denuncia razzismo in Arabia Saudita: insulti e appello per un calcio più inclusivo e rispettoso.Mario Balotelli ha denunciato di aver subito insulti razzisti in Arabia Saudita.

