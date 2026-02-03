Rita De Crescenzo ha deciso di ritirare la denuncia contro il deputato Francesco Emilio Borrelli. La donna e suo figlio Rosario Bianco erano stati coinvolti in un processo per diffamazione e minacce nei confronti di Borrelli, esponente di Alleanza Verdi-Sinistra. Ora la questione si chiude senza ulteriori accuse, dopo che De Crescenzo ha scelto di non proseguire.

Rita De Crescenzo e suo figlio Rosario Bianco saranno processati per diffamazione e minacce ai danni del deputato Francesco Emilio Borrelli, membro di Alleanza Verdi-Sinistra. L’udienza predibattimentale, prevista per il 3 febbraio 2026, è stata programmata a seguito di un processo in cui la tiktoker ha lanciato accuse e insulti diretti al parlamentare, accusato di aver attaccato i suoi comportamenti nei media. I fatti riguardano un clima d’odio generato sui social, con commenti e video che hanno portato a una serie di richieste di eliminazione, inclusa una minaccia diretamente alla camorra. Secondo Borrelli, la donna ha depositato i video con minacce, tra cui quelle che lo costringono a “eliminarmi” o “distruggere” e che ritiene siano state usate per provocare violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rita De Crescenzo ritira denuncia contro il deputato Borrelli dopo processo per offese

Approfondimenti su De Crescenzo Borrelli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su De Crescenzo Borrelli

Con Rita De Crescenzo 157 bus a Roccaraso: arrivano gli schieramenti delle forze dell'ordineLo scorso anno De Crescenzo aveva attirato oltre diecimila persone e più di duecento bus, causando lunghe code e gravi disagi alla viabilità. Da quell’esperienza è nato il modello dei 50 bus, oggi ... ilfattovesuviano.it

Sindaco, noi siamo pronti: Rita De Crescenzo torna a Roccaraso, ma questa volta l'accesso è a numero chiusoIl modello Roccaraso ferma l'invasione dei tiktoker. Rita De Crescenzo non molla: Siamo pronti. Ecco cosa sta succedendo sulle piste abruzzesi ... skuola.net

Rita De Crescenzo ha scelto di nuovo Roccaraso per il suo fine settimana sulla neve (Anche se la neve è poca) @decrescenzo.r - facebook.com facebook