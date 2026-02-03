Rita De Crescenzo ritira denuncia contro il deputato Borrelli dopo processo per offese
Rita De Crescenzo ha deciso di ritirare la denuncia contro il deputato Francesco Emilio Borrelli. La donna e suo figlio Rosario Bianco erano stati coinvolti in un processo per diffamazione e minacce nei confronti di Borrelli, esponente di Alleanza Verdi-Sinistra. Ora la questione si chiude senza ulteriori accuse, dopo che De Crescenzo ha scelto di non proseguire.
Rita De Crescenzo e suo figlio Rosario Bianco saranno processati per diffamazione e minacce ai danni del deputato Francesco Emilio Borrelli, membro di Alleanza Verdi-Sinistra. L’udienza predibattimentale, prevista per il 3 febbraio 2026, è stata programmata a seguito di un processo in cui la tiktoker ha lanciato accuse e insulti diretti al parlamentare, accusato di aver attaccato i suoi comportamenti nei media. I fatti riguardano un clima d’odio generato sui social, con commenti e video che hanno portato a una serie di richieste di eliminazione, inclusa una minaccia diretamente alla camorra. Secondo Borrelli, la donna ha depositato i video con minacce, tra cui quelle che lo costringono a “eliminarmi” o “distruggere” e che ritiene siano state usate per provocare violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
