Pereira vuole vedere cosa possiamo fare in casa dopo che il Nottingham Forest ha ottenuto un grande risultato in casa del Porto

Dopo la vittoria del Nottingham Forest in casa del Porto, il tecnico Pereira ha dichiarato di voler valutare cosa si possa fare con la squadra in allenamento. La partita si è conclusa con un risultato importante per il club inglese, che ora si prepara per le prossime sfide. Pereira ha espresso l’intenzione di analizzare i dettagli e di lavorare sui punti da migliorare in vista delle future competizioni.

2026-04-09 23:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Nottingham Forest vorrebbe avere la possibilità di arrivare alle semifinali di Europa League Il Nottingham Forest è uscito dall’Estadio do Dragao con un pareggio per 1-1 nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Porto, dando vita a quella che promette di essere una drammatica gara di ritorno al City Ground. William Gomes ha portato i padroni di casa in vantaggio prima che un autogol di Martim Fernandes – uno dei più bizzarri che vedrete a questo livello, il terzino destro del Porto che spara un passaggio all’indietro direttamente oltre il suo stesso portiere – ha pareggiato il Forest. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Pereira vuole “vedere cosa possiamo fare in casa” dopo che il Nottingham Forest ha ottenuto un grande risultato in casa del Porto Leggi anche: Vitor Pereira rivela cosa ha detto ai giocatori del Nottingham Forest prima della vittoria di Europa League contro il Fenerbahce Vitor Pereira è il allenatore del Nottingham Forest: ufficiale dopo l'addio di DycheIl Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Vítor Pereira come nuovo capo allenatore, designato dopo l’esonero di Sean Dyche. Argomenti più discussi: Pereira ancora alla ricerca dell’equilibrio tra Premier e impegni europei del Forest; Nottingham Forest star in line for return against Porto in huge boost for Pereira; Pronostico Manchester City-Nottingham Forest: analisi e probabili formazioni 04/03/2026 Premier League; Vitor Pereira, l’emozione non ha voce: il Porto acclama la ‘Storia Vincente’. Non perere l'Europa League su Tv8! Guarda la diretta del match Porto - Nottingham Forest valevole per i quarti di finale di UEFA Europa League. Appuntamento alle 21:00. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com facebook Continua la corsa verso la gloria europea: Porto e Nottingham Forest sono pronti a giocarsi tutto nei quarti di Europa League La sfida tra i due club vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su Tv8. x.com