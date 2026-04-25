Risultati Serie A 2025 26 LIVE | La Roma supera il Bologna pari tra Verona e Lecce

Nella giornata di oggi sono arrivati i risultati delle partite di Serie A 202526. La Roma ha battuto il Bologna, mentre Verona e Lecce sono terminati in pareggio. Sono inoltre stati aggiornati i punteggi e le classifiche delle squadre coinvolte, con particolare attenzione al percorso dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu. I tifosi hanno seguito con attenzione gli sviluppi delle gare in corso.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

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