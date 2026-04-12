Risultati Serie A 2025 26 LIVE | pari Napoli il Bologna vince contro il Lecce

Nella giornata di oggi in Serie A, il Napoli ha concluso la partita con un pareggio, mentre il Bologna ha battuto il Lecce con un risultato positivo. Gli aggiornamenti di giornata riguardano anche la Juventus, con i dettagli sui match e sui risultati ottenuti fino a questo momento. La stagione 202526 sta proseguendo con diverse sfide e risultati che si aggiungono alla classifica generale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari Napoli, il Bologna vince contro il Lecce Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari Napoli, ora in campo Bologna e Leccedi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Napoli vince in pieno recupero, pari fra Fiorentina e Torino NKUNKU risponde a COMUZZO, stop rossonero: Fiorentina-Milan 1-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights