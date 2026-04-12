Risultati Serie A 2025 26 LIVE | pari Napoli ora in campo Bologna e Lecce

Nel campionato di Serie A 202526, si sono appena conclusi i primi incontri della giornata, con il Napoli che ha pareggiato la sua partita. Attualmente sono in campo Bologna e Lecce, mentre la Juventus sta seguendo i propri impegni. Gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi delle sfide, mentre i risultati aggiornano la classifica e il percorso delle squadre in questa stagione.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari Napoli, ora in campo Bologna e Lecce Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Napoli Leccedi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: ora in campo Torino e BolognaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Milan-Pisa 2-2: gol e highlights | Serie A