Un bambino di nome Matteo Brandimarti è stato risucchiato nella vasca e ora si trova in condizioni gravi. Una grande donazione è stata effettuata all’ospedale Infermi, con l’obiettivo di aiutare il giovane a ricevere le cure necessarie. I medici continuano a monitorare le sue condizioni mentre la famiglia spera in un miglioramento. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità, che si stringe intorno alla famiglia.

di Francesco Zuppiroli Il sorriso di Matteo Brandimarti vive ancora. Il suo respiro. Il suo battito e il suo sguardo. Vivono ancora. È proprio con queste parole che ieri la famiglia del bambino morto risucchiato da un bocchettone della vasca idromassaggio dell’hotel il Duca del Montefeltro a Pennabilli ha voluto accompagnare un ulteriore gesto d’amore nel nome del proprio figlio. Un assegno di 4.681,66 euro raccolti dai genitori dell’11enne scomparso durante il funerale e devoluti come anticipato già giorni dopo la tragedia al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ ospedale Infermi di Rimini. A quel reparto in cui per oltre quattro giorni dopo essere stato risucchiato dal bocchetto dell’idromassaggio, Matteo Brandimarti ha combattuto con tutte le sue forze per sfuggire a un destino tremendo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risucchiato nella vasca. Maxi donazione all’Infermi: "Nostro figlio vive ancora"

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