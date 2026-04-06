Ragazzino risucchiato e incastrato nella vasca idromassaggio nel giorno di Pasqua | è gravissimo

Durante la giornata di Pasqua, un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Secondo le prime informazioni, il minore è stato risucchiato e incastrato all’interno di una vasca idromassaggio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. La famiglia si trovava in vacanza al momento dell’incidente.

L'incidente nella spa dell'hotel con mamma, papà e gli zii. Quando il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco: cosa è successo Un incidente ancora da chiarire e che ha scosso la domenica di Pasqua di una famiglia in vacanza. Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio: è successo in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini dove la famiglia, originaria di Ascoli Piceno, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza. Papà, mamma e figlio di 12 anni ieri mattina sono scesi nella zona spa dell'hotel per fare il bagno nella vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Today.it

Il ragazzino risucchiato nel boccettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.

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’ La vacanza pasquale si è trasformata in un incubo: il ragazzino è stato risucchiato nella vasca idromassaggio, ora è in rianimazione facebook

Il ragazzino è stato ricoverato in ospedale #ProvinciadiRimini #Cronaca x.com