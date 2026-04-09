Bambino risucchiato nella vasca idromassaggio | speranza distrutta dopo 4 giorni di lotta

Un bambino è stato coinvolto in un incidente domestico mentre si trovava in una vasca idromassaggio. Dopo quattro giorni di ricovero, le sue condizioni sono state dichiarate irreversibili, ponendo fine alle speranze di salvataggio. L’episodio si è verificato in una località balneare, attirando l’attenzione delle autorità e dei servizi di emergenza intervenuti sul luogo. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le famiglie della zona.

Rimini, 9 aprile 2026 – Arriva come un pugno allo stomaco, un colpo di vento gelido che spegne brutalmente la fiammella della speranza. Per quasi quattro giorni, all’interno delle corsie della rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, il cuore di una comunità intera ha battuto all’unisono con quello di un dodicenne di Ascoli Piceno, rimasto vittima di un incidente assurdo durante la mattina di Pasqua. La speranza era che il piccolo potesse ribaltare un destino che, sin dai primi drammatici soccorsi, appariva tetro. Purtroppo, la battaglia si è conclusa nel modo più tragico: le condizioni dell’adolescente sono precipitate rapidamente dopo una lotta estenuante, segnata da parametri vitali instabili e sostenuti solo da un massiccio uso di farmaci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bambino risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza distrutta dopo 4 giorni di lotta Leggi anche: Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni, risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta Leggi anche: Ragazzino risucchiato e incastrato nella vasca idromassaggio nel giorno di Pasqua: è gravissimo Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave; Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave - 08/04/2026; Bambino risucchiato dal bocchettone della piscina a Rimini, era alle terme per Pasqua: trasportato grave; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno ... ilgazzettino.it Rimini, morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggioStava trascorrendo le vacanze pasquali insieme ai genitori e gli zii quando è rimasto incastrato con una gamba in un sifone. Proseguono le indagini ... tgcom24.mediaset.it Un bambino di 12 anni è stato risucchiato da uno dei bocchettoni di aspirazione mentre giocava nella piscina idromassaggio di un hotel di Pennabilli. Il ragazzino stava trascorrendo la Pasqua con i genitori e gli zii. Tutto è successo in pochi istanti: uno dei boc - facebook.com facebook Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca in una Spa: è grave x.com