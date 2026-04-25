Una ristoratrice si trova coinvolta in una vicenda di ricatto da parte di un uomo più giovane, con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale segreta da diversi mesi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe chiesto denaro alla donna per non divulgare la relazione al marito. La vicenda riguarda incontri clandestini tra i due, avvenuti al di fuori del matrimonio, e al momento sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

di Francesco Zuppiroli Una passione nascosta. Una serie di scappatelle clandestine con un uomo di quasi vent’anni più giovane, con il quale da mesi avrebbe avuto incontri roventi al di fuori del matrimonio. Una tresca segreta, di cui nulla avrebbe mai dovuto sapere il marito di una ristoratrice riminese cinquantenne, la quale invece, nel maggio del 2024, si era vista recapitare una serie di messaggi a sfondo estorsivo, mediante i quali il proprio amante le chiedeva ingenti somme di denaro, proprio per non rivelare al marito di lei la relazione segreta, rovinandole così la vita. È questo, stando alla procura di Rimini, il tentativo di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristoratrice ricattata. L’amante le chiede soldi per non rivelare al marito la relazione clandestina

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