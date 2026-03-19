Moris Panza, l’uomo coinvolto nell’omicidio di Valentina Sarto, afferma che il marito della vittima la minacciava e insultava, e che voleva andarsene denunciandolo. Panza riferisce anche di aver assistito a comportamenti violenti e aggressioni fisiche nei confronti di Valentina Sarto negli ultimi mesi. Le sue dichiarazioni fanno parte delle testimonianze raccolte nel procedimento in corso.

Secondo Panza, negli ultimi mesi ci sarebbero state anche aggressioni fisiche: “La prima volta che mi è arrivata con i segni sul collo le ho detto di non tornare più a casa" Ennesimo femminicidio a Bergamo: in via Pescaria, la 41enne Valentina Sarto, barista, è stata uccisa dal marito Vincenz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Valentina Sarto, l'amante Moris Panza: "Il marito la minacciava e la insultava, voleva andarsene e denunciarlo"

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