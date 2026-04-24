Rischio sismico la Regione Campania avvia la nuova programmazione | fino a 2 milioni per singolo intervento

La Regione Campania ha avviato una nuova programmazione per la mitigazione del rischio sismico, destinata a interventi su edifici e infrastrutture strategiche nei Comuni. Il piano prevede un finanziamento fino a 2 milioni di euro per ciascun intervento. L’obiettivo è migliorare la sicurezza delle strutture considerate fondamentali per la gestione delle emergenze e la continuità delle operazioni di protezione civile.

L’obiettivo è definire una mappatura aggiornata e condivisa con i territori degli interventi necessari sui cosiddetti “fabbricati strategici”. Si tratta di strutture chiave come i Centri Operativi comunali – veri e propri punti di coordinamento durante le emergenze – ma anche aree di accoglienza per la popolazione e infrastrutture come ponti e viadotti. Il provvedimento regionale coinvolge tutte le opere individuate nei Piani di protezione civile locali come fondamentali per il coordinamento e la gestione delle emergenze. In base alla normativa nazionale, i finanziamenti potranno arrivare fino a 2 milioni di euro per ciascun intervento....🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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