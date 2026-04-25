Qualcuno ha ottenuto un risarcimento dopo aver subito insulti sui social network. La persona ha deciso di donare l’importo all’Aned, associazione che si occupa di educazione al rispetto. La vicenda riguarda commenti offensivi lasciati sotto i suoi post, in un clima di crescente intolleranza online. La decisione di destinare la cifra a un’organizzazione no profit è stata comunicata dall’interessato.

EMPOLI "Nelle scorse settimane ho ricevuto un risarcimento per uno dei tanti insulti che purtroppo compaiono sotto i miei post, quando l’odio più becero diventa l’unica modalità di confronto. Con l’avvocato Lorenzo Tombelli abbiamo scelto di denunciare, non solo come legittima difesa della dignità personale ma anche come strumento educativo. E di devolvere la somma ottenuta all’ Aned ". E’ così che Iacopo Melio ha spiegato la scelta di devolvere ad Aned la somma di circa 1.200 euro ottenuta a titolo di risarcimento da un “ hater “, che aveva insultato il consigliere regionale del PD, attivista e scrittore commentando sulla propria pagina Facebook.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risarcito per insulti social. Dona la cifra all’Aned: "Educare al rispetto"

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