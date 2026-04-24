Antifascismo Melio devolve all' Aned risarcimento per insulti social

Il consigliere regionale della Toscana ha annunciato di aver devoluto all’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (ANED) il risarcimento ottenuto dopo un commento diffamatorio pubblicato sotto un suo post su Facebook. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulla somma o sui motivi specifici della controversia. La donazione viene effettuata in relazione a un episodio di insulti sui social network.

Il consigliere regionale della Toscana Iacopo Melio comunica di aver destinato all’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti (ANED) l’importo del risarcimento riconosciuto a seguito di un commento diffamatorio pubblicato sotto un suo post su Facebook.La decisione è stata presa in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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