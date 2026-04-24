Il consigliere regionale toscano ha annunciato di aver donato all’Aned l’importo ricevuto come risarcimento dopo un commento offensivo pubblicato sui social. La decisione è stata comunicata in concomitanza con la giornata del 25 aprile, giornata della memoria e della liberazione. La vicenda ha coinvolto un episodio di insulti online che ha portato alla richiesta di risarcimento, ora destinato a un’associazione che si occupa di memoria storica.

Firenze, 24 aprile 2026 – Una risposta all’odio online. Alla vigilia del 25 aprile, il consigliere regionale della Toscana Iacopo Melio ha deciso di devolvere all’Aned il risarcimento ottenuto dopo un commento offensivo ricevuto sui social. Tutto è nato da uno dei tanti insulti ricevuti dagli odiatori del web. La vicenda nasce da uno dei tanti insulti comparsi sotto un post Facebook del consigliere, che ha giustamente scelto di non lasciar correre, ma di intraprendere un’azione legale. Una scelta che oggi si traduce in un gesto tanto simbolico quanto concreto, nel solco di un percorso già intrapreso in passato, quando analoghe somme erano state destinate all’Anpi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insultato sui social, il consigliere regionale Iacopo Melio dona i soldi del risarcimento all’Aned

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