Ripristinare la ferrovia aiuterà l’economia dell’entroterra

Un'associazione che si occupa di ferrovie ha risposto alle dichiarazioni del sindaco di Fermignano, che aveva espresso il suo sostegno a un percorso ciclopedonale al posto della ferrovia. Secondo l’associazione, ripristinare la linea ferroviaria potrebbe favorire lo sviluppo economico dell’entroterra, mentre per il primo cittadino il treno rappresenta un problema. La discussione riguarda quindi il futuro di questa infrastruttura e le sue possibili destinazioni.

"Sembra che per Feduzi il treno non sia un’opportunità, ma un fastidio". L’associazione Ferrovia Valle Metauro replica alle dichiarazioni del sindaco di Fermignano uscite su queste pagine, che si diceva a favore di un percorso ciclopedonale. "Se volessimo identificare l’emblema del fallimento delle politiche di trasporto pubblico nella provincia di Pesaro e Urbino – esordisce l’associazione – sceglieremmo senza dubbio la stazione di Fermignano: un fabbricato imponente che si affaccia su uno dei piazzali ferroviari più grandi delle Marche. Era un nodo vitale da cui partivano treni per Fano, Fabriano e Urbino e, nei progetti dei nostri avi, i binari avrebbero dovuto raggiungere persino Sansepolcro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ripristinare la ferrovia aiuterà l’economia dell’entroterra" Notizie correlate “Blindiamo l’economia come a San Marino”: la ricetta di Banca Malatestiana per l’entroterraUn forum territoriale su Valmarecchia e Valconca: esperienze e progettualità per il rilancio dell'entroterra riminese. "Mai più provette esterne in ospedale". Esplode la protesta dell’entroterraI campioni prelevati all’esterno dall’ospedale di Urbino e delle strutture Ast collegate sul territorio non potranno più essere accettate dal centro... Panoramica sull’argomento Si parla di: Ripristinare la ferrovia aiuterà l’economia dell’entroterra. Ripristinare la ferrovia aiuterà l’economia dell’entroterraSembra che per Feduzi il treno non sia un’opportunità, ma un fastidio. L’associazione Ferrovia Valle Metauro replica alle dichiarazioni del sindaco di Fermignano uscite su queste pagine, che si dice ... ilrestodelcarlino.it Ripristinare la ferrovia turistica Fano-Urbino? Non ci serve un trenino giocattoloAbbiamo letto con preoccupazione le dichiarazioni del neo assessore regionale Francesco Baldelli, secondo cui è auspicabile il ripristino del collegamento ferroviario realizzando una tratta turistica ... ilrestodelcarlino.it