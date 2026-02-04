Gli ospedali dell’entroterra di Urbino non accetteranno più campioni prelevati all’esterno. La direzione ha deciso di vietare l’invio di provette provenienti da strutture esterne, come le strutture Ast collegate sul territorio. La decisione ha scatenato proteste tra medici e cittadini, che temono ritardi e complicazioni nelle analisi. La situazione resta tesa, con molte persone che chiedono chiarimenti e soluzioni alternative.

I campioni prelevati all’esterno dall’ ospedale di Urbino e delle strutture Ast collegate sul territorio non potranno più essere accettate dal centro analisi del nosocomio. Questo, riassunto, è quanto disposto dall’ Ast di Pesaro e Urbino. Dunque gli esami del sangue effettuati a domicilio dal alcune settimane non possono più essere portati per essere analizzati, cosa che invece avveniva da sempre dopo il pagamento del regolare ticket. Ora potrà solo farlo solo il personale infermieristico dell’ assistenza domiciliare integrata Adi o dell’ Azienda sanitaria, se autorizzati. A sollevare dubbi su questa decisione è il gruppo ‘ Urbino Salute ’ composto da sanitari, cittadini e attivisti, che dicono: "Nell’entroterra crea grandi problemi perché ci sono tanti anziani, i punti prelievo sono lontani e il territorio è impervio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mai più provette esterne in ospedale". Esplode la protesta dell’entroterra

Approfondimenti su Urbino Proteste

A Parma è stato istituito un comitato per la difesa della Costituzione e per il No al Referendum confermativo del 22 e 23 marzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Urbino Proteste

Argomenti discussi: Mai più provette esterne in ospedale. Esplode la protesta dell’entroterra.