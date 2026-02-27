Blindiamo l’economia come a San Marino | la ricetta di Banca Malatestiana per l’entroterra

Un forum territoriale si è svolto tra i rappresentanti delle zone di Valmarecchia e Valconca, con l’obiettivo di discutere strategie per il rilancio dell’entroterra riminese. Durante l’incontro sono state condivise esperienze e proposte per rafforzare l’economia locale. La Banca Malatestiana ha presentato una proposta per rafforzare il settore economico, ispirandosi a modelli come quello di San Marino.