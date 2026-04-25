Rinnovo patente B | quali malattie lo impediscono

Il rinnovo della patente di guida di categoria B può essere negato o ritardato in presenza di determinate patologie mediche. Le autorità competenti richiedono una visita medica per verificare l'idoneità fisica del conducente e garantire la sicurezza sulla strada. Se vengono riscontrate malattie che compromettono le capacità di guida, il rinnovo potrebbe essere ostacolato o sospeso fino a eventuali trattamenti o miglioramenti.

Il rinnovo della patente B, per la maggior parte delle persone, è una mera formalità ma per alcuni non lo è affatto, a causa di specifiche patologie e problemi di salute. Il Codice della strada subordina il possesso e il mantenimento della patente di guida alla sussistenza di precisi requisiti fisici e psichici, fondamentali per garantire la sicurezza stradale e l'incolumità del guidatore e degli altri utenti della strada. La comparsa di determinate patologie cliniche può impedire o limitare il rinnovo della patente B, anche qualora tali malattie siano sopravvenute in un momento successivo rispetto al primo rilascio del documento. In...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Rinnovo patente 2026: cambiano regole e visita medica

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