Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di non sospendere l’accordo di associazione con Israele, respingendo la proposta avanzata da alcuni Stati membri come Spagna, Irlanda e Slovenia. La decisione è stata presa a causa della contrarietà di un gruppo di paesi, tra cui Germania e Italia, che hanno espresso il loro dissenso sulla questione. Il ministro degli Esteri italiano ha affermato che la proposta è stata definitivamente accantonata.

Il Consiglio dell’Unione europea non sospenderà l’accordo di associazione con Israele, come proposto da Spagna, Irlanda e Slovenia, a causa della contrarietà di un gruppo di Stati membri, tra cui Germania e Italia. “La proposta di sospendere l’accordo commerciale con Israele è stata definitivamente accantonata”, ha precisato oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri dell’Unione europea tenuto oggi in Lussemburgo. “Alla prossima riunione dei ministri dell’11 maggio si parlerà di altre iniziative che si possono fare e valuteremo”. “In Italia abbiamo sospeso la conferma automatica del memorandum sulla difesa con Israele”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Italia e Germania impediscono lo stop all’accordo tra Ue e Israele. Tajani: “Proposta definitivamente accantonata”

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