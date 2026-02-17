San Giuliano Terme in 1200 al Punto Digitale | servizio rinnovato anche per il 2026

A San Giuliano Terme, oltre 1200 persone hanno utilizzato il Punto Digitale nel 2025, principalmente per attivare l’identità digitale. La maggior parte si è collegata anche ai servizi online dell’Inps, al fascicolo sanitario o all’Anagrafe nazionale unica. La struttura resterà aperta anche nel 2026, offrendo supporto ai cittadini per i servizi digitali.

Sono stati oltre 1200 i cittadini di San Giuliano Terme che nel corso del 2025 si sono rivolti al Punto Digitale, soprattutto per l'attivazione dell'identità digitale, ma anche per accedere al portale dell’Inps o al fascicolo sanitario, ai servizi dell’Anagrafe nazionale unica (Anpr) o ancora ai diversi bonus e agevolazioni proposte dall’amministrazione comunale e dalla Regione o più semplicemente per chiedere e ricevere supporto per risolvere problemi basilari relativi all’utilizzo di smartphone e computer. Visto il successo del servizio, promosso da Arci Servizio Civile di Pisa in partenariato con l’amministrazione regionale e sostenuto dal Comune di San Giuliano Terme, l'amministrazione guidata dal sindaco Matteo Cecchelli ha deciso di confermare anche per il 2026 l'attività che è già ripartita da quasi un mese, dal 19 gennaio, al momento nella sede del Palazzo Comunale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

San Giuliano Terme avvia un progetto per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante l’installazione di luci a LED a illuminazione variabile.

Il Comune di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo parcheggio di Patrignone, segnando un importante avanzamento verso la sua realizzazione.

