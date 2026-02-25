Servizi | Cascina ottiene la proroga del Punto Digitale Facile

Il Comune di Cascina rientra nell’elenco degli enti ammessi al contributo regionale per la prosecuzione delle attività del Punto Digitale Facile fino al 30 giugno 2026. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e l’impatto positivo del servizio sulla comunità. Attivo presso la Misericordia di Navacchio, grazie a una linea di finanziamento PNRR in collaborazione con Regione Toscana, il Punto Digitale Facile ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi progettuali. Al 31 dicembre 2025 si contano oltre 2.000 utenti registrati e 2.344 richieste di servizi evase dai tre facilitatori digitali impiegati. Numeri significativi, frutto della stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con le realtà associative del territorio. Nella sede di Navacchio, i cittadini hanno potuto ricevere supporto per la partecipazione a bandi pubblici, per l’accesso ai servizi online e per lo sviluppo delle competenze digitali di base e avanzate. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

