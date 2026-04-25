Rimpatri | Meloni stanzia 615 euro e amplia i beneficiari

Il governo ha approvato un decreto che prevede uno stanziamento di 615 euro per i rimpatri volontari. La misura, di cui si parla in queste ore, include anche un ampliamento dei soggetti beneficiari e stabilisce che il pagamento sarà effettuato solo dopo il completamento dell’iter amministrativo previsto. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli ufficiali sui criteri di selezione o modalità di distribuzione.

? Cosa sapere Il governo Meloni approva il decreto per stanziare 615 euro ai rimpatri volontari.. La modifica amplia i beneficiari e vincola il pagamento alla conclusione dell'iter amministrativo.. A Palazzo Chigi, la premier Meloni ha approvato un decreto correttivo che modifica le modalità di erogazione dei contributi per i rimpatri volontari, aprendo la procedura a una platea più vasta di soggetti rispetto alla versione precedente discussa con il Quirinale. Il provvedimento, approvato in un Consiglio dei ministri che si è svolto dopo il voto di Montecitorio, interviene sull’articolo 30 bis riguardante l’assistenza nelle procedure di rientro assistito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimpatri: Meloni stanzia 615 euro e amplia i beneficiari Notizie correlate Rimpatri e incentivo da 615 euro agli avvocati: Mantovano al Quirinale da Mattarella. Per spiegareIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio... Ferrari, c’è l’ok al bilancio. Dividendo a 3,615 euroTorino, 15 aprile 2026 – Gli azionisti della Ferrari hanno approvato il bilancio 2025, hanno espresso parere positivo sulla Relazione sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Remigrazione per decreto? Cosa prevede l'emendamento al dl Sicurezza sul rimpatrio dei migranti con incentivi agli avvocati. I dubbi del Quirinale; Cosa sta succedendo con il nuovo decreto Sicurezza; Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul dl sicurezza: A un passo dall'Ice. Il Consiglio forense si dissocia dalla norma. Decreto sicurezza, cosa cambia: bonus rimpatri di 615 euro anche ai non avvocati. Ecco i requisitiLa Camera dei Deputati ha approvato oggi il testo del decreto sicurezza. Nella stessa giornata, un Consiglio dei ministri lampo - durato appena undici minuti - ha dato il via ... ilmessaggero.it 615 euro, un avvocato e il Quirinale: la norma che ha messo in crisi il decreto sicurezza. Meloni: «Non è un pasticcio, andiamo avanti»Dietro la linea del buon senso rivendicata da Palazzo Chigi, il caso degli incentivi ai legali per i rimpatri ha fatto emergere un conflitto politico e tecnico ... lasicilia.it Decreto Sicurezza, gratuito patrocinio, rimpatri volontari: il legale, direttore del comitato scientifico della Camera degli avvocati immigrazionisti pugliesi e autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto dell’immigrazione, smonta punto per punto le ultime - facebook.com facebook Pensavamo che il Governo Meloni avesse toccato il fondo ma sui diritti ha evidemente iniziato a scavare. Non ci sono parole adatte a descrivere l'obbrobrio normativo sui rimpatri del nuovo decreto sicurezza. Una vergogna che ci auguriamo gli italiani non acc x.com