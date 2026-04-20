Rimpatri e incentivo da 615 euro agli avvocati | Mantovano al Quirinale da Mattarella Per spiegare

Il Quirinale si sta occupando della norma inserita nel decreto Sicurezza che riguarda i rimpatri e un incentivo di 615 euro destinato agli avvocati. La questione è stata portata all'attenzione dal sottosegretario al governo durante un incontro con il presidente della Repubblica. Sono stati discussi i dettagli della norma e le sue ripercussioni legislative. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza e controllo del presidente della Repubblica.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si è appreso da fonti parlamentari. Da giorni è attivo il faro del Quirinale su una norma che ha provocato l’allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti. Il presidente – si osserva – parla per atti e quando la norma arriverà sul suo tavolo deciderà se firmarlo, se rinviarlo alle Camere o se firmarlo con una lettera. L’impressione è che la soluzione individuata dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, di affidare la soluzione ad un ordine del giorno sul tema non possa essere sufficiente.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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