Il personale dell’Ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Porto San Giorgio ha sequestrato e rimosso 500 metri di reti da posta e cinque trappole durante controlli volti a contrastare la pesca abusiva. Le operazioni fanno parte di un’attività di monitoraggio mirata alla tutela dell’ambiente marino e alla verifica del rispetto delle norme in vigore. Le verifiche continuano in diverse aree marittime della zona.

Proseguono i controlli del personale dell’Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Porto San Giorgio, mirati a contrastare la pesca abusiva nel quadro delle azioni di tutela dell’ ambiente marino e di salvaguardia della normativa vigente. Nel corso della mattinata di ieri, l’attività di polizia marittima condotta lungo il litorale del comune di Fermo, con particolare attenzione alle frazioni di Marina Palmense e Lido Tre Archi, ha portato all’individuazione di due pescatori di frodo intenti alla raccolta indiscriminata di prodotti ittici, in violazione delle zone e dei periodi consentiti. I militari sangiorgesi, in azione congiunta con pattuglie via mare e via terra, hanno proceduto alla rimozione e al sequestro di circa 500 metri di reti da posta e 5 trappole impiegate per l’esercizio dell’attività illecita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimozione e sequestro di 500 metri di reti da posta e cinque trappole

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