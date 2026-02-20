Cade da cinque metri di altezza muore sul lavoro a 38 anni

Un uomo di 38 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di cinque metri mentre lavorava in un'azienda di produzione di cavi a Pieve Santo Stefano. La vittima stava eseguendo un intervento su una struttura elevata quando è precipitato accidentalmente. Per lui non c'era più nulla da fare. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell'incidente sarà oggetto di approfondimenti.

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 20 febbraio 2026 – Tragedia in una nota azienda che produce cavi a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Un uomo di 38 anni è morto sul lavoro. Caduto da un'altezza di cinque metri. In base alle prime informazioni, l'uomo stava lavorando su un lucernario a un'altezza di circa cinque metri, quando per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto precipitando nel vuoto. L'intervento dei soccorritori. L'allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato poco prima delle 13. I soccorritori si sono subito attivati. Sul posto è arrivata un'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano.