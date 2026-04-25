Lo spettacolo dedicato a uno dei Padri della Chiesa Occidentale presenta una rilettura delle “Confessioni” di Sant’Agostino accompagnata da una partitura elettronica. In scena, un uomo si confronta con la propria coscienza, creando un’immagine che unisce il testo antico a un sottofondo musicale moderno. La rappresentazione mette in evidenza il dialogo tra l’individuo e le sue riflessioni interiori, accompagnato da un’ambientazione sonora elettronica.

Un uomo attraversato dalla propria coscienza. È questa l’immagine che apre lo spettacolo dedicato a uno dei Padri della Chiesa Occidentale. Alessandro Preziosi interpreta Sant’Agostino, in un recital dedicato alle sue Confessioni, con traduzione e adattamento di Tommaso Mattei e musiche elettroniche originali di Paky De Maio. Non si tratta di una rilettura dell’opera, ma della messa in scena di uno dei testi fondativi della cultura occidentale. Agostino nasce nel 354 a Tagaste, nell’attuale Algeria, da madre cristiana, e padre pagano. Studia retorica, insegna, cerca successo e insegue il piacere. Per anni aderisce al manicheismo, un’antica dottrina religiosa basata sulla lotta tra il bene e il male.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Rileggere le “Confessioni” di Sant’Agostino su una partitura elettronica

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