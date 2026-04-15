Recentemente sono state avanzate proposte che invitano l’amministrazione statunitense e la Santa Sede a riconsiderare alcune interpretazioni delle opere di sant’Agostino riguardanti la guerra. Si suggerisce di avviare un’analisi approfondita e rispettosa di quei passaggi, con l’obiettivo di ridurre i conflitti verbali e favorire un confronto più costruttivo. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alle responsabilità morali nelle decisioni di guerra.

Per mettere fine agli scontri verbali, si può suggerire all’amministrazione Trump e alla Santa Sede di fare una riflessione rispettosa e approfondita su certe pagine di sant’Agostino relative alla guerra. Potrebbe portare a un accordo o almeno a un avvici namento. Del resto in queste ore Leone XIV è in Algeria dove è andato proprio sulle orme del suo sant’Agostino (lui è un religioso agostiniano ed è stato Superiore generale del suo ordine). L’attuale Algeria, nel IV secolo, era una provincia dell’impero romano, era una terra cristiana (oggi è islamica) e lì nacque il santo nel 354. Sempre lì poi morì nel 430. Proprio negli scritti di questo...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anche per Sant'Agostino si può combattere in una "guerra giusta"

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