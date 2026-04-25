rigenerare invece di innovare

Al congresso internazionale, il presidente europeo dell'associazione dei giovani ristoratori ha pronunciato un intervento che si focalizza sulla differenza tra rigenerare e innovare nel settore della ristorazione. Ha sottolineato come il concetto di rigenerazione rappresenti un approccio diverso rispetto all'innovazione, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua riflessione si concentra sul valore del ripristino e della rielaborazione all’interno delle attività ristorative.

Il discorso di Daniel Canzian, presidente europeo dell’associazione Jeunes Restaurateurs che è intervenuto al congresso internazionale, lancia un messaggio dirompente e riflette sul significato di “rigenerazione” nel contesto della ristorazione contemporanea. Dopo anni dominati dall’innovazione, viene proposta una nuova prospettiva: non tutto ciò che è nuovo migliora davvero il settore. Il futuro, quindi, non è solo innovare, ma ottimizzare. Ottimizzare significa migliorare ciò che esiste, semplificare e affinare, senza aggiungere complessità. In cucina questo si traduce nell’equilibrio tra tecnica, identità, gestione e lavoro di squadra, dove ogni piatto diventa sintesi di cultura, economia e relazioni umane.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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