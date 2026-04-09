A Sansepolcro è partito un nuovo progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado

Studenti a lezione di ecologia. Ha preso il via a Sansepolcro un progetto varato dalla Fondazione Progetto Valtiberina, dall’azienda Aboca e dal geologo Stefano Farinelli, che si rivolge alla scuola secondaria di primo grado "Buonarroti-Pacioli". La Scuola di Ecologia si articola in tre moduli didattici, pensati per accompagnare gli studenti delle classi prime, seconde e terze in un percorso di approfondimento sui temi ambientali, con un approccio progressivo e multidisciplinare; le classi prime affronteranno il tema della biodiversità, le seconde saranno coinvolte in attività legate alla conoscenza del territorio attraverso la natura e le terze si concentreranno sull’ economia circolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come rigenerare i vecchi materiali. Alunni vanno a lezione di ecologia

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