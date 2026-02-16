Spagnuolo afferma che i manager devono innovare il loro modo di gestire le aziende perché solo così possono ottenere vantaggi duraturi sul mercato. Un esempio concreto è l’introduzione di nuove pratiche di leadership che migliorano la produttività e motivano i dipendenti. Questa strategia permette alle imprese di distinguersi dalla concorrenza e di adattarsi più facilmente ai cambiamenti.

Spagnuolo * Perché i manager dovrebbero occuparsi di fare innovazione manageriale? Perché è l’unico vero vantaggio competitivo sostenibile nel tempo: i principali vantaggi competitivi sono dovuti a innovazione del modello di management e non del modello di business. La storia recente dimostra che l’innovazione manageriale possiede la particolare capacità di creare un vantaggio competitivo difficilmente replicabile. Nel corso degli ultimi 50 anni, l’innovazione manageriale, più di ogni altro tipo di innovazione, ha permesso alle organizzazioni di varcare la soglia di nuove performance. L’innovazione manageriale è quindi l’ideazione e l’implementazione di pratiche, processi, strutture o tecniche manageriali nuove o significativamente migliorate che generino valore per tutti gli shareholder e stakeholder. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Innovare il modello di management per avere vantaggi competitivi

