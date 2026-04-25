Rifugi nella Bergamasca stagione ai nastri di partenza Non sono hotel salite attrezzati - La mappa

In Bergamasca, sono pronte a partire le 35 strutture ricettive situate in quota. Queste strutture, che non sono hotel ma rifugi con salite attrezzate, si preparano ad accogliere gli escursionisti per la nuova stagione. Il Cai ha diffuso un appello riguardo all’importanza di un adeguato equipaggiamento e ha invitato i visitatori a rispettare le regole una volta arrivati.

IN MONTAGNA. Pronte all’accoglienza le 35 strutture ricettive in quota. Appello del Cai: «Serve un giusto equipaggiamento e una volta arrivati non fate richieste fuori luogo». Quelli «familiari» e intimi e quelli maxi in cerca di personale. C’è chi ha già aperto, chi aprirà da maggio e chi solo quando la neve sarà quasi completamente sciolta. E c’è chi sarà ampliato o si prepara ad ampliarsi. Ancora chi, grazie ai numeri di fatto limitati, non ha problemi di personale e chi, al contrario - soprattutto le strutture più grandi - sono alle prese con la difficoltà di trovare personale. Ancora, chi potrà contare su gestori «storici», che magari hanno iniziato decenni fa, e chi, invece, inizia la propria avventura proprio quest’anno.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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