Ai nastri di partenza la Superlega Basket ASC-Trofeo Leo Iiriti

La quarta edizione della Superlega Basket ASC-Trofeo Leo Iiriti prende il via grazie alla passione dei partecipanti e alla dedizione degli organizzatori. La competizione, che coinvolge squadre amatoriali, si svolge in un impianto sportivo della città, attirando numerosi appassionati di pallacanestro. Giovanni Simone e Pia Basile guidano il settore tecnico di Basket ASC, impegnati a coordinare ogni dettaglio dell’evento. I primi incontri sono già in programma per questa settimana.

La manifestazione sportiva si conferma una realtà consolidata nel settore del basket amatoriale, per chi sceglie di praticare la pallacanestro per puro divertimento in un ambiente tecnicamente curato Rullo di tamburi per la quarta edizione del Campionato amatoriale di basket organizzato dal settore tecnico di Basket ASC composto da Giovanni Simone e da Pia Basile. Debuttano la All Star Reggio Calabria di Enza Gaeta e Simone Pardo e il Cittanova Basket del presidente Barbaro. Il Trofeo Leo Iiriti si conferma una realtà consolidata nel settore del basket amatoriale, per chi sceglie di praticare la pallacanestro per puro divertimento in un ambiente tecnicamente curato, grazie all’ottima “squadra” di arbitri e ufficiali di campo, nel rispetto delle regole e di un sano agonismo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza per scalare la classifica mondialeElisabetta Cocciaretto si prepara a affrontare il WTA Auckland 2026, puntando a risalire la classifica mondiale. Molestie olfattive: ai nastri di partenza il processo contro FileniIl processo contro Giovanni Fileni, legale rappresentante delle società agricole Ponte Pio e Fileni, è previsto per martedì 27 gennaio al Tribunale di Ancona. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: OroArezzo: l'edizione 2026 ai nastri di partenza; Ciclistica Pavullese ai nastri di partenza. Luca Covili domani al via al Giro di Sardegna; Festival della Psicologia, sesta edizione ai nastri di partenza; Ciclismo, al via il Giro della Sardegna: ai nastri di partenza 23 squadre. Reggio Calabria, ai nastri di partenza la Superlega Basket ASC – Trofeo Leo IiritiRullo di tamburi per la Ai nastri di partenza la Superlega Basket ASC – Trofeo Leo I iriti composto da Giovanni Simone e da Pia Basile. La stagione riparte con la presenza della storica squadra Si p ... strettoweb.com Ciclistica Pavullese ai nastri di partenza. Luca Covili domani al via al Giro di SardegnaPresentata domenica scorsa la Ciclistica Pavullese presieduta dallo storico presidente Gino Mariani, con la regia di Mauro Maia Caselli. msn.com Reggio Calabria, ai nastri di partenza la Superlega Basket ASC - Trofeo Leo Iiriti - facebook.com facebook